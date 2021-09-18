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    01:13, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    518 пациентов с КВИ лечатся в инфекционных стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Атырауской области 98 человек заболели COVID-19, 518 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 98 человек заболели COVID-19; 518 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 41 пациент с COVID-19 лежит в реанимации; 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 3 человека скончались от коронавирусной инфекции; 2 500 пациентов с COVID-19 получают лечение на дому; 458 человек вылечились от COVID-19.

    В регионе продолжается вакцинация населения. Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 215 357 человек; второй компонент вакцины получили 166 570 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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