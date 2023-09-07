518 человек с двойным гражданством выдворено из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет с территории Казахстана выдворено 518 человек с двойным гражданством. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституции двойное гражданство в стране не допускается. Поэтому органами внутренних дел на системной основе принимаются меры по выявлению граждан Казахстана, имеющих гражданство другого государства. При этом, в соответствии с законом «О гражданстве Республики Казахстан» (Статья 21) обязанность сообщать о получении гражданства другой страны возложена на самих граждан. За невыполнение таких требований статьей 496 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность», - отмечается в ответе министерства на официальный запрос корреспондента агентства.

Вместе с тем в МВД отмечают, что информация о том, сколько лиц с двойным гражданством было выявлено с момента обретения независимости, отсутствует.

«Тем не менее, за последние пять лет за нарушение законодательства о гражданстве наложено 3 515 штрафов (в 2018 году – 522, из них 425 оштрафованы и 97 выдворены из страны. В 2019 году - 449, из них 393-оштрафованы, 56-выдворены из страны. В 2020 году-585, из них 543-оштрафованы, 42-выдворены из страны. В 2021 году-1118, из них 978 оштрафованы и 140 выдворены из страны. В 2022 году - 841 человек, из них 703 человека оштрафованы и 138 выдворены за пределы республики. Многие из них-граждане России. При этом все лица, у которых выявлены факты двойного гражданства, лишаются казахстанского гражданства», - заявили в ведомстве.