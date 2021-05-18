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    22:41, 17 Май 2021 | GMT +6

    518 человек лечатся в стационарах от коронавируса в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 518 человек получают лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирус выявлен у 77 человек. В городе Атырау подтверждено 49 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 13 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 4 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Индерского района, у 1 жителя Кызылкогинского, у 5 жителей Курмангазинского, у 4 жителей Макатского районов. Заболевание у 33 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 44 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 77 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 638 человек, в модульной больнице - 147, во второй областной больнице – 121 пациент, во фтизиопульмонологическом центре – 53, в районных инфекционных стационарах - 121. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 76.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса сегодня перешла в «красную» зону.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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