518 человек лечатся в стационарах от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 518 жителей Атырауской области проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах. Это на треть больше, чем было в середине июня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки выявлено 154 случая заражения. В городе Атырау подтверждено 99 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 6 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 11 заболевших, в Индерском районе - 7, в Исатайском районе - 7, Кызылкугинском районе - 7, в Курмангазинском районе - 11, в Макатском районе - 2, в Махамбетском районе - 4 человека. Заболевание у 101 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 53 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 29 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 512 человек, в модульной больнице - 182, во второй областной больнице – 140 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 119. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 52.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.



