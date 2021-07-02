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    09:00, 02 Июль 2021 | GMT +6

    517 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 июля лечение от КВИ продолжают получать 27 261 человек (25 938 КВИ+ и 1 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 255 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 006 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 517 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 108 пациентов, на аппарате ИВЛ – 72 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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