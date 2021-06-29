515 автобусов не хватает казахстанским школам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал об оснащении школ автобусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерством образования утверждена Дорожная карта по обеспечению школ автобусами для перевозки детей.

По данным министра, на сегодня потребность в школьных автобусах составляет 515 автобусов, из них 347 автобусов на 20 посадочных мест и 168 - на 40 посадочных мест.

«С учетом необходимости обеспечения максимальной безопасности при организации перевозок детей, в том числе детей, имеющих нарушения опорно-двигательных функций, определены технические требования к транспортным средствам, которые будут оборудованы детскими сиденьями с 4-х точечными ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона, открываемым в одно нажатие, санитарно-эпидемиологической установкой, интеллектуальной автоматической проверкой безопасности систем и узлов агрегатов и другим», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития.

По словам Бейбута Атамкулова, для обеспечения школ автобусами будут привлечены только отечественные предприятия, такие как ТОО «QazTechna» с автобусами марки YUTONG на 20 посадочных мест в количестве 287 единиц; ТОО «DaewooBusKazakhstan» с автобусами марки ПАЗ на 20 посадочных мест в количестве 60 единиц; ТОО «HyundaiTransAuto» с автобусами марки Golden Dragon на 40 посадочных мест в количестве 168 единиц. Соответствующие средства для приобретения автобусов в лизинг через Фонд развития промышленности предусмотрены в текущем году в объеме 22 млрд тенге.

«Для снижения нагрузки на бюджеты местных исполнительных органов внесены изменения в условия лизингового финансирования автобусов в части снижения авансового платежа с 15% до 0%. Таким образом, для завершения процедур по оснащению школ автобусами прошу поручить Министерству финансов при формировании Республиканского бюджета предусмотреть в областных бюджетах местных исполнительных органов целевые трансферты в МИО для погашения лизинговых платежей, начиная с 2022 года; - местным исполнительным органам в августе объявить конкурсы на приобретение школьных автобусов. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить своевременную поставку школьных автобусов в необходимом количестве в регионы страны», - заключил Бейбут Атамкулов.