514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 514 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 100,

город Шымкент - 37,

Акмолинская область - 46,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 2,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 95,

Карагандинская область - 64,

Костанайская область - 10,

Кызылординская область - 12,

Павлодарская область - 37,

Северо-Казахстанская область - 75,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 964166.