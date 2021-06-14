512 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса продолжают в Казахстане получать 21 537 человек. 512 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 537 человек (–20 426 КВИ+ и 1111 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 075 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 462 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 512 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.