09:17, 14 Июнь 2021 | GMT +6
512 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса продолжают в Казахстане получать 21 537 человек. 512 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 537 человек (–20 426 КВИ+ и 1111 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 075 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 462 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 512 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.