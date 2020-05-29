51 случай коронавируса зарегистрирован в ЗКО за прошедшие сутки

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Западно-Казахстанской области зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, по состоянию на 29 мая текущего года зарегистрированы 544 случая заболевания коронавирусной инфекцией. С выздоровлением выписаны из инфекционной больницы 269 человек. В данный момент в инфекционном стационаре под наблюдением врачей находятся 275 человек, в провизорном стационаре – 20, в карантинном стационаре – 511, на домашнем карантине сейчас – 1276 человек.

Из выявленных 51 заболевших коронавирусом 2 пациента являются жителями г. Шымкент, работающие в Российской Федерации. Их выявили при переходе на границе с РФ на посту «Таскала». Также коронавирусная инфекция обнаружена у 10 жителей Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными, у них были взяты пробы на лабораторные исследования. Еще у 12 человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью. 27 пациентов с коронавирусной инфекцией являются жителями Западно-Казахстанской области, работающие на месторождении Тенгиз Атырауской области. В связи с прибытием из соседнего региона они были госпитализированы в карантинный стационар, взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, они были перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлен круг контактных лиц, контактировавших с больными, они взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.