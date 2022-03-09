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51 ребенок родился в Нур-Султане в международный женский день

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Марта 2022, 22:32
51 ребенок родился в Нур-Султане в международный женский день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международный женский день в Нур-Султане на свет появился 51 новорожденный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

По информации Управления общественного здравоохранения столицы, за сутки, 8 марта в акушерских блоках городских стационаров на свет появился 51 малыш.

Как отмечается, уже два года подряд в этот день по рождаемости лидируют мальчики - 32 ребенка. Девочек - 19.

Все дети и их мамы чувствуют себя хорошо.

Напомним, в международный женский день в Алматы родилось 77 детей.


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