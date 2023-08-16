51 проект стоимостью свыше 10,5 млрд тенге внедрили в Казахстане при поддержке Фонда «Даму»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поддержанные Фондом «Даму» компании получили финансирование на инвестиционные цели - строительство, реконструкцию, модернизацию производственного процесса и покупку оборудования, передает МИА «Казинформ».



В географическом разрезе наибольшая концентрация новых проектов, введенных в эксплуатацию во втором квартале текущего года, приходится на Шымкент - 25%, Туркестанскую область - 16%, Алматы - 10%, Астана - 10%, другие регионы - 39%.

В Фонде отметили, что в Шымкенте в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» было закуплено оборудование для крупнейшего в Казахстане завода по производству полиэтиленовых труб фитингов. Завод уникален тем, что использует в процессе производства качественное российское и корейское стабилизированное сырье, позволяющее хранить свежеготовую продукцию под открытыми солнечными лучами до 2 лет. При этом гарантированный срок службы выпускаемых на заводе труб при подземной укладке составляет порядка 50 лет.

В Астане по программе «Дорожная карта бизнеса 2025» был профинансирован кирпичный завод с целью приобретения оборудования и специальной техники, а также для проведения ремонтно-отделочных работ на производственном цехе. На столичном заводе выпускается облицовочный кирпич по уникальной инновационной технологии и с соблюдением всех требований ГОСТа. В процессе производства используются экологически чистые материалы и применяется отборное сырье, поэтому выпускаемая на заводе продукция не только устойчива к агрессивным средам и климатическим воздействиям, но также обеспечивает долгий срок службы до 200 лет, сохраняя эстетичный вид без трещин и изломов.

В Петропавловске в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы было закуплено производственное оборудование для открытия одного из крупнейших в городе супермаркетов. Отличительной особенностью данного проекта является то, что супермаркет имеет собственный производственный цех, в котором готовятся продукты из мяса и птицы, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Благодаря чему на прилавках гастронома всегда реализуется самая свежая пищевая продукция.

В Кызылорде в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы был открыт медицинский центр. Здесь используются уникальные лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей. К тому же это единственная клиника в Казахстане, где метод работы основан на естественном восстановлении иммунитета больных. Сюда обращаются не только местные и иногородние пациенты, а также жители стран СНГ. В числе успешных проектов медцентра социальный - «Мама-лекарь», в рамках которого родители детей с особенными потребностями обучились реабилитационным методам порогового массажа с правом использования методики в дальнейшем в коммерческих целях.

Кроме этого, в Алматы по программе «Дорожная карта бизнеса 2025» был построен финансовый лицей. Финансирование по госпрограмме было направлено на закуп материалов для строительства школы и покупку учебного оборудования. Уникальностью данного проекта является то, что лицей проводит обучение по государственному стандарту образования с добавлением углубленных предметов, с изучением английского языка на основе британских учебно-методических комплексов, финансовой грамотности, получением новых навыков по робототехнике и программированию.

По статистическим данным 35% от общего количества введенных в эксплуатацию объектов, поддержанных Фондом «Даму» за период апрель - июль 2023 года, приходится на обрабатывающую промышленность, далее идет сфера услуг по проживанию и питанию - 18%, развитие инфраструктуры - 10%, транспорт и складирование - 10%, образование - 8%, здравоохранение и социальное обслуживание - 8%, другие отрасли - 11%.