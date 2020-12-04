51 подсудимый, 366 потерпевших – в Таразе проходит процесс по беспорядкам в Кордае

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе проходит судебный процесс по резонансному уголовному делу о массовых беспорядках в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, в здании следственного изолятора СИ-13 УЖД 158/1, состоялись предварительные слушания по фактам массовых беспорядков в Кордайском районе в феврале этого года.

Процесс проходит в открытом режиме и с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер для обеспечения безопасности здоровья участников судебного процесса и не распространения коронавирусной инфекции.

Судебное заседание проводится в специально оборудованном зале в здании следственного изолятора города Тараза. Места участников дела в зале расположены с соблюдением социальной дистанции. Установлены дезинфицирующие, санитарные и антисептические очистители, электронные термометры. Все участники процесса будут проходить ПЦР тестирование. Для удобства родственникам подсудимых оборудованы отдельные помещения.

Представителям СМИ предоставлен специальный зал в суде №2 города Тараза с прямой трансляцией судебного процесса из здания следственного изолятора. В суде Кордайского района для потерпевших оборудован зал, где также процесс проходит в онлайн-режиме.

Дело рассматривается Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области. В процессе участвуют несколько десятков адвокатов.

За участие в массовых беспорядках и других преступлениях суду предано 51 лицо. Из них 33 находятся под стражей, для 16 избрана мера пресечения в виде поручительства, двое находятся под подпиской о невыезде и необходимости соблюдать надлежащем поведение.

Потерпевшими по делу о массовых беспорядках в Кордайском районе признаны 366 человек.

В ходе предварительных слушаний, завершившихся поздно вечером 3 декабря, было озвучено, что 7 - 8 февраля этого года в селах Кордайского района Масанчи, Сортобе и Булар батыр произошли массовые беспорядки с участием большого количества людей. В ходе беспорядков погибли 10 сельчан, один погиб из-за обрушения торгового центра. Телесные повреждения получили 158 граждан и 20 сотрудников правоохранительных органов. Уничтожено 156 жилых и торговых объектов и 102 автотранспортных средства.

В ходе следствия были собраны все необходимые доказательства по делу о кордайских событиях. Все причастные к массовым беспорядкам лица выявлены и понесут наказание в соответствии с казахстанским законодательством.

Напомним, в феврале этого года следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате в селах Масанчи, Сортобе Кордайского района Жамбылской области задержано 47 человек, сообщил в феврале министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. Досудебные расследования начаты по статье 272 УК РК (Организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 УК РК (Убийство). Глава МВД подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.

Председательствует на процессе судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Айдарбек Замбаев.