51 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 510 человек в Казахстане продолжают получать лечение от коронавируса, 51 пациент находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них:

в стационарах находится 610 пациентов,

на амбулаторном уровне – 5 900 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 51 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 8 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



