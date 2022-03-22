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    09:02, 22 Март 2022 | GMT +6

    51 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 510 человек в Казахстане продолжают получать лечение от коронавируса, 51 пациент находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них:

    в стационарах находится 610 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 5 900 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 51 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 8 пациентов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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