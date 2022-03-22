09:02, 22 Март 2022 | GMT +6
51 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 510 человек в Казахстане продолжают получать лечение от коронавируса, 51 пациент находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них:
в стационарах находится 610 пациентов,
на амбулаторном уровне – 5 900 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 51 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 8 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.