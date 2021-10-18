51 пациент с коронавирусом находится в реанимации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 130 случаях наблюдались симптомы заболевания. ПЦР-анализ у 131 человека отобрали по эпидемиологическим показаниям, у одного – с целью эпиднадзора.

Больше всего инфицированных выявили за сутки в Петропавловске – 48 человек. Среди районов по количеству новых случаев лидируют Кызылжарский – 22 человека с положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирус, район М. Жумабаева – 16 человек и Жамбылский – 13 человек. Во всех остальных районах от одного до 10 инфицированных за сутки. Исключение – Айыртауский район. Здесь за сутки не выявили ни одного человека с коронавирусом.

По информации управления здравоохранения, в инфекционных стационарах на утро 18 октября находится 761 человек. Загруженность коечного фонда – 48%. В реанимациях – 51 пациент. Загруженность составляет 44%. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 257.

