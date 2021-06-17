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    05:02, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    51-летний акмолинец стал жертвой состоящего на учете у психиатра

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    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – 51-летний житель города Атбасара стал жертвой мужчины, состоящего на учете у психиатра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, тело 51-летнего жителя города Атбасара с множественными телесными повреждениями было обнаружено 14 июня неподалеку от железнодорожного общежития районного центра.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками отдела криминальной полиции Атбасарского РОП был установлен подозреваемый. Им оказался 28-летний местный житель, который с 2019 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «Острое и переходящее психотическое расстройство». По словам задержанного, конфликт между ним и погибшим произошел во время совместного распития спиртных напитков. В порыве злости подозреваемый ударил свою жертву деревянной скамейкой по голове несколько раз», - пояснили в ведомстве.

    По факту следственным отделом Атбасарского РОП начато досудебное производство по ч. 1 с. 99 УК РК «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального пресечения в виде ареста.

    Полицейские региона в очередной раз обратились к акмолинцам с призывом отказаться от распития алкогольных напитков с незнакомцами, а также исключить появление в общественных местах и на улицах в состоянии алкогольного опьянения, не приглашать к себе домой для распития спиртных напитков малознакомых граждан. Зачастую распитие алкоголя с малознакомыми людьми может привести к непредвиденным последствиям.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Акмолинская область
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