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    08:40, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    51 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава, за 8 октября зарегистрировано 41 летальный исход при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 10 смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса). Опубликованы также данные в разрезе регионов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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