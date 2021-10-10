51 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 8 октября зарегистрировано 41 летальный исход при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 10 смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса). Опубликованы также данные в разрезе регионов.