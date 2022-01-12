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51 человек арестован за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

12 Января 2022 20:37
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51 человек арестован за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Общественно-политическая ситуация в Карагандинской области стабильная. По информации коменданта региона Ерлана Файзуллина, за прошедшие сутки стражами порядка раскрыто 13 уголовных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Всего за нарушение режима ЧП составлено 586 административных протоколов. Административному аресту подвергнут 51 человек. На 14 нарушителей наложены штрафы, ещё 460 получили предупреждения.

Полицейскими изъято 36 запрещённых предметов. На блокпосту Балхаша в автомобиле Land Cruiser, которым управлял 53-летний житель города, обнаружены 6 патронов к гладкоствольному оружию. В отношении владельца составлен протокол за нарушения порядка перевозки патронов к гражданскому оружию.

Также за время ЧП полицейские изъяли 16 единиц гладкоствольного оружия, 6 ножей, выявили 8 фактов хранения наркотических средств.

Департамент полиции Карагандинской области призывает жителей не нарушать режим ЧП и благодарит граждан, которые с пониманием относятся к работе полицейских и оказывают им содействие.


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#Карагандинская область   #МВД РК   #Караганда   #ЧП-2022  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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