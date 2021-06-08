51 акмолинский школьник  стал победителем национальной олимпиады  «Мың бала»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Объявлены имена победителей национальной олимпиады для сельских школьников «Мың бала». Среди них и 51 акмолинский школьник, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования региона.

Национальная олимпиада «Мың бала» проводится для выявления, поддержки наиболее способных школьников из сельской местности и предоставления им социального лифта через организацию специальных обучающих программ.

«Проект призван ежегодно выявлять 1000 наиболее способных учащихся пятых и шестых классов из сельской местности, чтобы дать им возможность обучения в лучших школах страны, успешно конкурируя со своими сверстниками. В 2021 году с 24 февраля по 27 марта шел приём заявок для участия в Национальной олимпиаде среди учеников сельских школ «Мың бала». От Акмолинской области было подано 7163 заявки, из них 6486 допущены к тестированию», - рассказали в ведомстве.

Комплексное тестирование первого этапа участники Олимпиады могли пройти по выбору: удаленно в режиме онлайн или в специально оборудованных помещениях, предоставленных местными органами управления образования. Со 2 по 10 апреля 2021 года 6486 учащихся Акмолинской области участвовали в первом этапе, где прошли тестирование на оценку логического и пространственного мышления. Тестирование проводилось в онлайн-формате на платформе Академии Елбасы.

«По результатам тестирования во второй этап прошли 263 учащихся Акмолинской области. Второй этап проводился 5 мая 2021 года в офлайн-режиме на базе региональных центров тестирования «U-Study» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Финалисты прошли компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку для учащихся с казахским языком обучения, русскому языку для учащихся с русским языком обучения, английскому языку и естествознанию», - добавили в управлении образования региона.

По итогам заключительного этапа олимпиады победителем стал 51 учащийся из Акмолинской области. Среди них - 27 учащихся пятых классов, 24 учащихся шестых классов. Наиболее высокие результаты показали учащиеся Шортандинского района и района Биржан сал.

«Победители олимпиады, окончившие шестой класс, получат возможность обучаться в лицеях «Білім- инновация» и школах «Дарын», согласно квотам Министерства образования и науки Республики Казахстан. Обращаем внимание, что победителям олимпиады, окончившим шестой класс, необходимо подать заявку в специализированные школы с 8 до 16 июня», - добавили в ведомстве.