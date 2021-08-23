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вчера 22:50
5097 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
23 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5097 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 414,
город Алматы - 1376,
город Шымкент - 167,
Акмолинская область - 256,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 424,
Атырауская область - 469,
Восточно-Казахстанская область - 67,
Жамбылская область - 57,
Западно-Казахстанская область - 32,
Карагандинская область - 1003,
Костанайская область - 46,
Кызылординская область - 150,
Мангистауская область - 252,
Павлодарская область - 136,
Северо-Казахстанская область - 85,
Туркестанская область - 143.
Итого выздоровевших в Казахстане - 615 816.
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