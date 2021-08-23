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5097 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

23 Августа 2021 08:15
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5097 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5097 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 414,

город Алматы - 1376,

город Шымкент - 167,

Акмолинская область - 256,

Актюбинская область - 20,

Алматинская область - 424,

Атырауская область - 469,

Восточно-Казахстанская область - 67,

Жамбылская область - 57,

Западно-Казахстанская область - 32,

Карагандинская область - 1003,

Костанайская область - 46,

Кызылординская область - 150,

Мангистауская область - 252,

Павлодарская область - 136,

Северо-Казахстанская область - 85,

Туркестанская область - 143.

Итого выздоровевших в Казахстане - 615 816.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Мухамедиярова Жанара
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