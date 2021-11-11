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505 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

11 Ноября 2021 09:43
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505 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 37 594 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 505 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человек (–32 411+ и 5 183 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 879 пациент, на амбулаторном уровне – 30 715 пациентов

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 505 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 136 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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