505 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 37 594 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 505 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человек (–32 411+ и 5 183 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 879 пациент, на амбулаторном уровне – 30 715 пациентов

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 505 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 136 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.