Новости
504 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане
17 Ноября 2021 08:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человек (–27 882+ и 4 740 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеДва региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19 195 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане
Из них: в стационарах находится – 6 611 пациент, на амбулаторном уровне – 26 011 пациент
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 504 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов, на аппарате ИВЛ – 86 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии
- Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
- Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
- 195 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане
- 2298 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
- 1058 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047