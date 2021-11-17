504 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человек (–27 882+ и 4 740 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них: в стационарах находится – 6 611 пациент, на амбулаторном уровне – 26 011 пациент

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 504 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов, на аппарате ИВЛ – 86 пациентов.