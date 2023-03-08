500 женщин Жетысу пригласили на торжественный прием

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный прием женщин в преддверии 8 Марта провел аким Жетысуской области Бейбит Исабаев. На торжественное мероприятие было приглашено 500 представительниц прекрасного пола из самых разных отраслей – медицины, образования, культуры, спорта, социальной защиты, сельского хозяйства, ЖКХ, сферы услуг, а также ветераны труда, представительницы неправительственного гражданского сектора, бизнес-леди, деятели культуры и многие другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также Благодарственных писем акима области.

Выступая с поздравительной речью, Бейбит Исабаев отметил важную роль женщин в развитии современного общества и построении будущего государства. Он также подчеркнул, что дело таких исторических личностей, как Зылиха Тамшыбаева, Батима Сакауова, Алтынай Есболатова продолжает нынешнее поколение женщин Жетысу.







«Сегодня среди нас мать десятерых детей, супруга известного актера Алимгазы Райымбекова, завоевавшего популярность и любовь зрителей благодаря главной роли в фильме «Ангел в тюбетейке», Гульжауар Айтжанкызы. Она воспитывает 22 внуков, 23 правнуков, продолжая вносить свой важный вклад в воспитание подрастающего поколения», - сказал аким области. При этом в знак уважения Гульжауар Айтжанкызы накинули на плечи белый платок и национальный камзол.

Также Бейбит Исабаев отметил матерей спортсменов, олимпийских призеров Нурбакыта Тенизбаева и Маулена Мамырова - Рысжан Тенизбаеву, вырастившую 11 детей, и почтил память ушедшей из жизни Зейнеп Мамыровой.







«Наглядный пример для подрастающего поколения Герой Социалистического Труда Куляш Айтжанова, Народная артистка Казахстана Алмахан Кенжебекова, ветераны труда Несипжамал Баймадиева, Алихан Ыдырышева, Дина Нургалиева, Роза Акжаркенова, Райхан Сергазынова, Майра Омарова, всю свою жизнь посвятившие созидательному честному труду», - сказал аким региона.

Отдельные слова благодарности в своей речи глава региона адресовал матерям и женам воинов-афганцев, участников декабрьских и январских событий, погибших в ходе исполнения служебного долга.

Поблагодарил представительниц неправительственного гражданского сектора, работниц социальной сферы, спортсменок, волонтеров и многих других, особое внимание уделив людям труда.

Без внимания ни остались многодетные матери, многие из которых сегодня занимаются не только воспитанием детей, но и успешны в бизнесе, в том числе в сельской местности.













7 многодетным матерям региона были вручены подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», также ряд женщин были награждены Благодарственными письмами акима области. Среди них спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта РК, серебряный призер Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион Кубка мира Раушан Койшыбаева; электромонтажник Бактыбайской подстанции №48 АО «ТАТЭК» Сауле Исаева; воспитатель детского дома «Айналайын» Салтанат Майсаранова с 25-летним стажем работы в данном учреждении; оператор обработки перевозочных документов на станции Уштобе Каратальского района, где работает с 1993 года, Назима Ахметбаева и другие.

От имени награждаемых выступила председатель Совета матерей Кербулакского района, ветеран-педагог Галия Акбасова, тепло поздравившая присутствующих с весенним праздником.

Праздничные мероприятия в честь 8 Марта проходят в эти дни по всей области. Оригинальностью отличились акиматы города Текели и Коксуского района. К примеру, 1000 женщин, работающих в разных сферах, на протяжении двух дней лично поздравил аким моногорода Алмас Адил, вручив 3 тысячи весенних тюльпанов.







Еще 2000 женщин успел поздравить аким Коксуского района Марлен Кольбаев, поздравив врачей, учителей, сотрудников дошкольных учреждений, предприятий, многодетных матерей, работников крестьянских хозяйств, работающих в разных сферах через центры занятости и многих других, вручив каждой букеты из альстромерий и тюльпанов, выращиваваемых начинающей предпринимательницей, многодетной матерью из села Мукры, тем самым поддержав местный бизнес.

А в Панфиловском районе местные меценаты и предприниматели подарил дом матери-одиночке, воспитывающей четверых детей. Праздничное новоселье состоялось в с.Шолакай, ранее семья проживала в аварийном доме, а теперь весенний праздник встретит в большом 7-ми комнатном доме, обустроенном всем необходимым, с приусадебным участком в 12 соток.

















