500 юных самбистов приняли участие в чемпионате в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги республиканского чемпионата по самбо подвели в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Состязания проходили во Дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова. Около 500 самбистов со всех регионов страны боролись за право представлять Казахстан на предстоящих чемпионатах Азии и мира.

По информации управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, в республиканском чемпионате участвовали юноши и девушки 17 - 18 лет в 18 весовых категориях.

Спортсмены Жамбылской области показали отличный результат, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, отметили в ведомстве.

Золотую медаль завоевала Аян Торекул, выступавшая в категории 71 кг. Серебряные медали у Аяжан Шарип (44 кг) и Темирлана Рымахан (79 кг). Бронзу завоевали Аружан Асемкамалкызы (59 кг) и Бауыржан Койшыбай (98 кг).

Призовые места распределились следующим образом:

44 кг (девушки)

1.Шыңғысхан Гүлхан (Атырауская область)

2.Шәріп Аяжан (Жамбылская область)

3.Даулеткелді Ұлжан (Жетысуская область)

3.Иманалиева Самал (Кызылординская область)

49 кг (юноши)

1.Мұқан Нариман (Атырауская область)

2.Төлеу Ринат (Мангистауская область)

3.Байзаков Азамат (Алматинская область)

3.Мұхамбет Али (Жетысуская область)

54 кг (девушки)

1.Когай Карина (Жетысуская область)

2.Бисен Жұлдызай (Кызылординская область)

3.Балтабай Сүйкім (Акмолинская область)

3.Ниентбаева Аяжан (Алматинская область)

64 кг (юноши)

1.Орынбасар Талғат (Шымкент)

2.Әбдіғұл Нұрсұлтан (Жетысуская область)

3.Ғалымжан Бекжан (ЗКО)

3.Бақытов Досымжан (Улытауская область)

72 кг (девушқи)

1.Қыдырәлі Ақбота (Туркистанская область)

2.Қыдырбаева Талшын (Кызылординская область)

3.Қуандыкова Асем (ЗКО)

3.Абакова Адина (Туркистанская область)

88 кг (юноши)

1.Нұртаза Ерасыл (Алматинская область)

2.Алшымбек Абылайхан (Улытауская область)

3.Салхан Сапағали (Туркистанская область)

3.Таир Нұрғалиұлы (Туркистанская область)

47 кг (девушқи)

1.Қырықбаева Дильназ (Абайская область)

2.Оманова Саина (Абайская область)

3.Әлімова Арайлым (Кызылординская область)

3.Дәулеткелді Тоқжан (Жетысуская область)

53 кг (юноши)

1.Тумырзаев Нұржан (Кызылординская область)

2.Ермек Диляр (Жетысуская область)

3.Әбдіханұлы Рүстем (Шымкент)

3.Орысбайұлы Ғани (Мангистауская область)

59 кг (девушқи)

1.Бітімбай Шынар (Атырауская область)

2.Мұрадасыл Зарина (Кызылординская область)

3.Асемкамалқызы Аружан (Жамбылская область)

3.Төлеубай Арай (Жетысуская область)

71 кг (юноши)

1.Төреқұл Аян (Жамбылская область)

2.Мұрат Ықылас (Мангистауская область)

3.Айдар Дастан (Туркистанская область)

3.Тілекжан Мұрат (Кызылординская область)

80 кг (девушқи)

1.Сейілова Ұлтай (Кызылординская область)

2.Адилова Ұлбосын (Туркистанская область)

3.Қанатбек Гаухар (Жетысуская область)

3.Омарова Бақытгүл (Шымкент)

98 кг (юноши)

1.Темірбай Алпамыс (Туркистанская область)

2.Қалмырза Ердаулет (Туркистанская область)

3.Қойшыбай Бауыржан (Жамбылская область)

3.Сұлтан Бейбарыс (Кызылординская область)

50 кг (девушқи)

1.Шегелекова Алира (Абайская область)

2.Жұмабаева Рината (Павлодарская область)

3.Чупринова Юлия (Павлодарская область)

3.Тұрдеке Аяулым (Жетысуская область)

58 кг (юноши)

1.Кемелхан Қайырхан (Шымкент)

2.Алмашев Ұлан (Байконур)

3.Бектұрған Ғизат (Мангистауская область)

3.Ахатов Еркебұлан (Туркистанская область)

65 кг (девушқи)

1.Әділ Сағира (Жетысуская область)

2.Утуленова Айзада (Абайская область)

3.Улутбекова Нұрбибі (Кызылординская область)

3.Жайсанбай Жібек (Кызылординская область)

79 кг (юноши)

1.Ағыбаев Шахнияз (Қостанайская область)

2.Рымахан Темірлан (Жамбылская область)

3.Төкен Жігер (Астана)

3.Крылов Данил (ЗКО)

+80 кг (девушқи)

1.Бақытбек Көркем (Кызылординская область)

2.Қадір Нұрзила (Атырауская область)

3.Оразбекова Наргиз (Астана)

3.Еркінбекова Аружан (Абайская область)

+98 кг (юноши)

1.Абдисамитұлы Сардар (Туркистанская область)

2.Жанболатұлы Эльнар (ЗКО)

3.Әлімбек Асылбек (Жетысуская область)

3.Дінисламов Дінмұхамед (Улытауская область)

Призеры смогут представлять страну на предстоящем чемпионате Азии в июне, а также на чемпионате мира в Бишкеке.