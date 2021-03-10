500 вузов готовы принять сто тысяч абитуриентов из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У казахстанских абитуриентов появилась возможность поступить в зарубежный вуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Bolashaq.

Многие университеты Европы и США планируют принимать студентов из Казахстана на грант.

С условиями поступления в ведущие вузы мира можно будет ознакомиться на самой масштабной в СНГ ежегодной образовательной выставке «International Education Fair». Организатором мероприятия является НКО «Bolashaq Development Fund».

В выставках прошлых лет приняло участие более 300 вузов и 100 000+ посетителей. Почетными гостями выставок в 2018, 2019 году стали Премьер-министр РК Аскар Мамин, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, Министр образования и науки Ерлан Сагадиев, Министр Национальной экономики Тимур Сулейменов, акимы городов и послы разных государств.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией выставка пройдет в онлайн формате, принять участие может любой желающий абсолютно бесплатно.

Фонд сотрудничает с более чем 500 вузами США, Великобритании, Европы, Азии, Китая, Южной Кореи, Японии, России и др., многие из которые будут представлены на IEF 2021. Участие в выставке уже подтвердили такие крупные университеты, как: FHWS - Germany, LUT university- Finland, University of Wyoming – USA, EDHAC Business School- France и другие.

В рамках выставки у каждого посетителя есть возможность ознакомиться с презентациями вузов, посетить стенды университетов, получить личную консультацию у представителя вуза и узнать как можно стать обладателем одного из 20 000 образовательных ГРАНТОВ.

Главная цель выставки – развитие человеческого капитала, расширение международного сотрудничества и возможность сделать качественное образование доступным для всех.

Выставка стартует 25 марта и продлится до 3 апреля. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ief2021.com