500 волонтеров задействуют во время празднования 175-летия Абая в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане во время празднования 175-летия Абая будет задействовано 500 волонтеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

На заседании областного общественного штаба аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов поручил определить состав творческой группы, куда войдут выдающиеся деятели культуры, для проработки концепции основных мероприятий, которые пройдут 14 - 16 августа в городе Семее и Абайском районе.

Известно, что творческую группу возглавит директор Национального музея Республики Казахстан и экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы. Также будет создан штаб по спортивным мероприятиям под руководством казахстанского боксера Серика Сапиева.

«Концептуально все должно быть решено. Для нас важно, что это эпохальное мероприятие проходит под знаком поручения Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева и под особым контролем Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мы должны гордиться тем, что проводим юбилей великого поэта и нашего земляка. 175-летие Абая практически совпадает с 30-летним юбилеем развития Казахстана. Так что, празднование одного знаменательного события – это своеобразный отчет того, что мы сделали в течение 30 лет, прежде всего в духовном, идеологическом и культурном развитии», – отметил Д.Ахметов.

Примечательно, что совместно с университетами регионов прорабатывается вопрос волонтерства. В настоящий момент определяется список волонтеров из 500 человек, которые будут задействованы на мероприятиях. Сформирован уже список из 47 профессиональных гидов, дополнительно будут привлечены 50 переводчиков и гидов из числа молодежи, прошедшей специальную подготовку.

К слову, в юрточном городке села Караул Абайского района будут установлены выставочные юрты от каждого города и района по тематикам: «Достижения за годы Независимости РК», «Этнография и фольклор», «Творчество и жизнь Абая». На территории юрточного городка будет весной высажено около 2 тыс. саженцев.

Фото: Инфоцентр ВКО