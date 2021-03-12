500 видеокамер планируют установить в Алматинской области в этом году

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – На территории Алматинской области в текущем году планируется установка еще 500 камер внешнего видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

Цифровизация – ключевой компонент масштабной реформы Министерства внутренних дел РК, проводимой в настоящее время. Переход в электронный формат услуг МВД, автоматизация рутинной бумажной работы, создание цифровой базы нарушений, электронное оповещение о штрафах, интеграция с системами государственных органов, всё это не на словах, а на деле осуществляется в департаменте полиции Алматинской области.

«Так, произведена установка 300 единиц систем видеонаблюдения для центра оперативного управления (ЦОУ) ГОП города Капшагай. В текущем году планируется приобрести и установить 50 видеокамер систем внешнего видеонаблюдения в отдел полиции города Текели. Кроме, того для полного введения в эксплуатацию и модернизации ЦОУ вышеуказанных городов по программе МВД устанавливаются аппаратно-программные комплексы», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем на территории области имеется 1 200 камер внешнего видеонаблюдения, в текущем году планируется установка еще 500. На территории Алматинской области, в режиме фото-, видеофиксации ПДД функционируют 46 постов стационарных аппаратно-программных комплексов, в текущем году планируется дополнительная их установка на 60-ти постах.

Также сотрудники строевых подразделений обеспечены планшетными компьютерами и портативными видеорегистраторами (видеожетонами). До конца года планируется покрыть 100% потребности.