500 стихийных свалок в год: почему в Акмолинской области не хватает полигонов ТБО

В Акмолинской области сохраняется сложная ситуация с твердыми бытовыми отходами: ежегодно фиксируется около 500 несанкционированных свалок, а дефицит полигонов остается нерешенным. О проблемах отрасли, мерах контроля и внедрении космического мониторинга корреспонденту агентства Kazinform рассказал руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Акмолинской области Арыстанбек Таскынбаев.

— Как Вы оцениваете текущую ситуацию с твердыми бытовыми отходами в регионе?

— Ежегодно у нас образуется порядка 500 стихийных свалок. Согласно ст. 365 Экологического Кодекса, местные исполнительные органы занимаются их ликвидацией. Но у нас острая проблема — нехватка полигонов ТБО. По области выделено 130 участков для полигонов ТБО, из них оформлены только 28.

Соответственно, в некоторых районах и райцентрах вообще отсутствуют полигоны. Например — в городе Косшы, курортных зонах — Бурабай, Зеренды — у нас отсутствуют полигоны ТБО. За несвоевременную ликвидацию и неоформление участков мы налагаем каждый год штрафы, но ситуацию это не решает.

— Есть проблема с оформлением?

— Да, полигон ТБО должен соответствовать санитарным и экологическим требованиям. Некоторые требования очень сложные, поэтому сейчас Министерство готовит типовые правила, чтобы в тех райцентрах, где население не более 50 тысяч человек, пройти процедуру регистрации полигона ТБО было проще.

Фото: департамент экологии Акмолинской области

— Часто ли привлекаются к ответственности физические и юридические лица?

— В прошлом году за неисполнение требований Экологического Кодекса и несвоевременную ликвидацию стихийных свалок 23 должностных лица, а это акимы сельских округов, были привлечены к адмответственности. В этом году с начала мая мы уже провели 11 рейдовых мероприятий, выявили 47 несанкционированных свалок и направили письма акиматам, чтобы они ликвидировали их. На данный момент также два должностных лица привлечены к административной ответственности.

Проверяем и крупные предприятия 1-й, 2-й категории. Если у них захламление территории, размещение отходов в неустановленных местах, то тоже даем предписание, выписываем штрафы, а далее уже идет контроль выполнения предписания.

Стоит отметить, что на несанкционированных свалках часто происходит возгорание, потому что никто не смотрит за ними. С начала года у нас уже были привлечены два должностных и три юридических лица за возгорание свалок и полигонов ТБО. Штраф за эти пять случаев составил 1 млн 827 тысяч тенге. Также им выдано предписание о недопущении повторения.

— Ликвидация пожаров на полигонах обычно дело очень сложное…

— Да, пожары тушить помогают пожарные части, потом направляют нам материалы для принятия мер. Если же полигон частный, то на нем должна быть своя техника для тушения — одна пожарная машина, бульдозеры, должен быть песок.

Вообще, по требованиям Нового Экологического кодекса, должен быть сортировочный комплекс, который разделяет отдельно бумагу, стекло, остаются именно те отходы, которые можно захоронить на полигоне. И если будут такие комплексы, то пожаров будет меньше. Кстати, у нас в регионе уже началось строительство первого мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплекса твердых бытовых отходов в районе Красного Яра.

— Как осуществляется мониторинг и сколько свалок уже выявлено?

— Свалки выявляются посредством космосъемок, которые делает АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары». Космический мониторинг свалок только начался, пока обработали лишь снимки Целиноградского района. Охват идет не полностью всей области. Ведутся съемки Целиноградского, Шортандинского, Зерендинского, части Буландынского и Аршалынского, Бурабайского районов и городов Степногорска и Кокшетау. Съемки будут вестись до середины июня.

Эти кадры свалок загружаются на портал, к которому есть доступ у всех МИО. Они ликвидируют эти свалки и выставляют доказательства этого. К концу года портал делает анализ, и, если свалки не ликвидированы, принимаются меры.

В прошлом году из 458 свалок ликвидировано 405, это 93%. Но часть свалок невозможно ликвидировать. К примеру, в Зерендинском районе есть одна историческая свалка еще с советских времен. Документально она не оформлена, поэтому считается несанкционированной, но именно туда все вывозится: к примеру, если даже выявят 60 свалок в районе, то их всех свезут на эту одну. Территория ее уже очень большая и ликвидировать просто нереально.

— Насколько активно население вовлекается в экологические акции?

— Сейчас у нас проходит акция «Таза Қазақстан», которая охватывает всю страну. Это ежемесячные субботники, лекции в школах, колледжах, вузах для поднятия экологической культуры. Также популярен плоггинг — пробежка, совмещенная со сбором мусора. Уже несколько раз его проводили в Кокшетау. Отмечу, что наша молодежь очень активна и всегда участвует в подобных акциях.