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500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA

20 Октября 2018 17:59 46
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500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит VIII международный турнир «Боец Азии» по казахстанскому виду боевых искусств Nomad MMA, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В столицу приехали около 500 спортсменов из Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеша, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Афганистана, России и Казахстана.

Победители турнира определятся завтра, 21 октября.

500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA

500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA 
500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA 
500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA


500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA

Президент республиканской федерации Nomad MMA Гаджи Гаджиев отметил, что казахстанский стиль формировался много лет по опыту разных стран.

«У нас нет взрослых, профессионалов. Основа - это дети и подростки, так как цель была - воспитать новое поколение молодых ребят, сильных и уверенных в себе, которые не боятся трудностей и достигают своих целей. У нас нет задачи растить бойцов классического стиля MMA», - рассказал Г.Гаджиев.

Все правила были разработаны таким образом, чтобы все смогли участвовать в равной степени. Также он безопасен для спортсменов юного возраста. В дальнейшем, как считает Гаджи Гаджиев, представители этого стиля могут пойти в вооруженные силы, силовые структуры.

500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA 
500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA  
500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA 

По данным организаторов турнира, всемирная федерация Nomad MMA объединяет более 14 тысяч молодых ребят. За 15 лет развития в состав организации вошли представители 15 стран мира.

500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA 
500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA


500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA


500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA  

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Ключевые слова: Спорт, Астана,
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Автор:

Анеля Касымова

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