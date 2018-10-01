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500 спортсменов приехали в Астану на турнир по Nomad MMA
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит VIII международный турнир «Боец Азии» по казахстанскому виду боевых искусств Nomad MMA, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В столицу приехали около 500 спортсменов из Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеша, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Афганистана, России и Казахстана.
Победители турнира определятся завтра, 21 октября.
Президент республиканской федерации Nomad MMA Гаджи Гаджиев отметил, что казахстанский стиль формировался много лет по опыту разных стран.
«У нас нет взрослых, профессионалов. Основа - это дети и подростки, так как цель была - воспитать новое поколение молодых ребят, сильных и уверенных в себе, которые не боятся трудностей и достигают своих целей. У нас нет задачи растить бойцов классического стиля MMA», - рассказал Г.Гаджиев.
Все правила были разработаны таким образом, чтобы все смогли участвовать в равной степени. Также он безопасен для спортсменов юного возраста. В дальнейшем, как считает Гаджи Гаджиев, представители этого стиля могут пойти в вооруженные силы, силовые структуры.
По данным организаторов турнира, всемирная федерация Nomad MMA объединяет более 14 тысяч молодых ребят. За 15 лет развития в состав организации вошли представители 15 стран мира.
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