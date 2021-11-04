500 саженцев цветущих деревьев и кустарников украсили школы Балхаша и Жезказгана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В последние недели октября в Балхаше и Жезказгане прошла серия акций «Цветущая аллея». По инициативе ТОО «Корпорация Казахмыс» на территории 9 учебных заведений было высажено 500 саженцев цветущих деревьев и кустарников: яблони, древовидная вишня, черемуха, рябина, сирень, барбарис, шиповник – порадуют своим цветением школы уже в следующем году. Появились в школьных дворах и такие новые для Центрального Казахстана растения, как катальпа и павловния, выращенные в жезказганском питомнике и адаптированные к климатическим условиям региона. Об этом передает МИА «Казинформ».

Традиционно акция в каждой из школ начиналась с мастер-класса по посадке с использованием современных технологий, позволяющих обеспечить высокую приживаемость саженцев: в лунку вносили вермикомпост и гидрогель. Вермикомпост – обогатит почву питательными веществами и будет способствовать росту и развитию растений, а гидрогель – будет сохранять влагу в почве после полива длительное время и равномерно отдавать корням деревьев во время сухих периодов.

Чтобы саженец прижился, очень важно в первые три года после посадки обеспечить ему правильный уход: регулярный полив, мульчирование почвы, обработка от вредителей и пр. Это весьма серьезная работа. Поэтому участниками акции стали именно те школы, которые подтвердили свое желание и наличие возможностей обеспечить уход за высаженными зелеными насаждениями согласно инструкциям, предоставленным специалистами проекта.

Каждая из школ по-своему подошла к организации посадок.

В школе №1 г. Жезказган участниками акции стали учащиеся начальных классов со своими папами. Как поделились мужчины, им очень понравилась идея высадить деревья, которые будут расти вместе с их детьми.

В школе №3 г. Жезказган прошла, пожалуй, самая многочисленная акция - участниками ее стали более 50 волонтеров школьного экоотряда. Не смотря на свой юный возраст (5-6 классы), ребята уже неоднократно участвовали в экологических акциях, и посадка стала для них еще одним шагом к улучшению окружающей среды в родном городе.

Центр детско-юношеского творчества Жезказгана вышел на посадку дружным коллективом педагогов, воспитанников секций и их родителей.

Во многих школах участниками акций стали старшеклассники (школа №4 и лицей №17 г. Балхаш, школа №4 и лицей №7 г. Жезказган). Для них данная посадка стала своеобразным подарком школам: «В следующем году мы уйдем со школы, а высаженные нами деревья останутся».

Уже не первый год в 26-й школе г. Жезказган работает кружок эколого-биологического направления. Ребята, обучающиеся в нем, имеют опыт озеленения: в прошлом году они создали на территории школы мини-питомник, в котором выращивают сеянцы абрикоса. Как поделились ребята, «участвуя в акции мы познакомились с новыми технологиями посадки саженцев и теперь будем использовать их на своем участке». В планах у ребят установить капельный полив на озелененных территориях школы.

В школе-интренате им. Русакова г. Балхаш не первый год идет активная работа по озеленению: учащиеся под руководством учителя биологии выращивают саженцы туи из семян, черенкуют розы. Данная акция позволила интернату разнообразить видовой состав зеленых насаждений, а его воспитанникам – получить новые практические навыки: «Когда я вырасту, мне пригодится этот опыт» - поделились ребята, участвующие в посадке.

Помимо озеленения пришкольной территории, ТОО «Корпорация Казахмыс» подготовила для школ-участниц еще один сюрприз – комплект комнатных растений для озеленения кабинета, а учащиеся стали участниками еще одного мастер-класса и под руководством специалиста освоили технологию пересадки растений из транспортировочной тары в горшки. Какие материалы для пересадки использовать, как правильно выбрать грунт, какими удобрениями необходимо поливать, чтобы растение радовало глаз – это далеко не полный список вопросов, ответы на которые узнали школьники.

Впереди школы ждет еще одно мероприятие от ТОО «Корпорация Казахмыс» - месячник по обращению с отходами «Разделяй, сдавай, перерабатывай».