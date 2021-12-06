500 рогов сайгака изъяли у браконьеров в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 500 рогов ставшего редким сайгака с начала года изъяли атырауские полицейские у браконьеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области с 1 по 31 декабря проходит широкомасштабная акция «Сайгак», направленная на выявление отстрела этих животных, незаконных заготовок, продаж, закупок рогов. А также лиц, занимающихся их вывозом за пределы страны.

С начала года департаментом полиции области совместно с другими природоохранными органами области выявлено 42 правонарушения, в том числе по ст. 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты», составлено 35 протоколов.

У правонарушителей изъято незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие и более 500 рогов сайгака. Всего в соответствии со статьей 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» возбуждено 12 уголовных дел», - сообщили в пресс-служб ДП области.