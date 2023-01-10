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500 млн тенге получили сельские предприниматели в Атырауской области

10 Января 2023, 21:45
500 млн тенге получили сельские предприниматели в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Атырау профинансированы проекты 45 сельских предпринимателей на общую сумму 500 миллионов тенге. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для поддержки сельских предпринимателей в области принята региональная программа «Бизнес-регион». Из местного бюджета в 2022 году на ее реализацию было выделено 500 млн тенге. На эти средства профинансированы проекты 45 сельских предпринимателей. В области в целях информатизации сельских предпринимателей проводится разъяснительная работа. Ее цель - донести до бизнесменов, решивших открыть свое дело в селе, какими инструментам финансовой поддержки они могут воспользоваться. Как при реализации государственных, так и местных программ. За год было проведено 75 встреч с охватом всех районов в онлайн- и офлайн-форматах, в которых приняли участие около 5 тысяч человек», – сказал Нурбол Жанбеков.

Региональной палатой предпринимателей сельским предпринимателям в ушедшем году было оказано 829 сервисных услуг.


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