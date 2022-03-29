500 литров дизтоплива пытался вывезти мужчина в Россию через СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Пограничники Северо-Казахстанской области пресекли попытку вывоза дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Пограничной службы КНБ РК, на автомобильном пункте пропуска «Жанажол» сотрудники ведомства совместно с управлением экспортного контроля департамента государственных доходов пресекли попытку провоза через границу 500 литров дизельного топлива.

«Гражданин Казахстана следовал в Россию на автомашине «Мерседес». С указанным грузом через границу его не пропустили, вернули обратно на территорию РК. Напомним, с 21 ноября 2021 года в нашей стране действует запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов с территории республики автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев», - сообщили в пресс-службе.