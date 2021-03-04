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    11:27, 04 Март 2021 | GMT +6

    500 квот на ЭКО выделили в этом году в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 500 квот на экстракорпоральное оплодотворение выделили в этом году в Восточном Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «У вас будет ребёнок», – эти заветные слова мечтают услышать миллионы женщин во всём мире. К сожалению, в жизни бывает так, что не все могут стать мамами самостоятельно. Так, в Казахстане каждая шестая семья бесплодна... В таких случаях на помощь приходит ЭКО.

    Выступая первого сентября 2020 года с Посланием народу «Казахстан в новой реальности: время действий», Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество квот по программам экстракорпорального оплодотворения в семь раз.

    С начала этого года в стране стартовала социальная программа «Аңсаған сәби» («Желанный ребёнок»), благодаря реализации которой многие пары смогут стать родителями. В восточном регионе в этом году на ЭКО выделено 500 квот, по сравнению с прошлым годом эта цифра выросла практически в семь раз.

    Чтобы получить квоту, в первую очередь нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и встать на учёт по бесплодию. Затем необходимо определить причину, поскольку ЭКО по квоте проводится только по таким показаниям, как женское бесплодие, обусловленное трубным фактором, и тяжёлые формы мужского бесплодия, не поддающиеся лечению.

    «В очередь на получение квоты женщины должны вставать с выявленным фактором бесплодия и с результатами анализов, – рассказала ответственный акушер-гинеколог по программе «Аңсаған сәби» по ВКО Надира Слямханова. – Если нет противопоказаний, то они самостоятельно выбирают клинику, которая проведёт вспомогательную репродуктивную технологию. На сегодняшний день в Казахстане по квоте работают 19 клиник.

    Добавим, в случае, если пациентка не получила положительного результата с первого раза, она может повторно подать заявку на квоту в следующем году и ждать своей очереди.


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    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область
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