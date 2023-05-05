500 км пробежит военнослужащий Бауыржан Абдыхаим из Акжала в Астану

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим преодолеет 500 км. Свой ультрамарафон он посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Бауыржан Абдыхаим стартовал 2 мая в шесть утра в посёлке Акжал близ города Балхаша.

Маршрут пройдёт через Акжал, Аксу-Аюлы, Аксу, Караганду, Осакаровку и Астану. По расчётам армейского спортсмена, каждый день он будет пробегать 100 км.

Финиш запланирован на 6 мая в Астане.

«Марафон будет непростой. Моя задача – рассчитать силы и выполнить поставленную задачу. Главное, что в меня верят, я постараюсь оправдать надежды наставников и сослуживцев», – пояснил спортсмен.

Забег будет фиксироваться представителями Книги рекордов Казахстана.