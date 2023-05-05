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    13:26, 05 Май 2023 | GMT +6

    500 км пробежит военнослужащий Бауыржан Абдыхаим из Акжала в Астану

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим преодолеет 500 км. Свой ультрамарафон он посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Бауыржан Абдыхаим стартовал 2 мая в шесть утра в посёлке Акжал близ города Балхаша.

    Маршрут пройдёт через Акжал, Аксу-Аюлы, Аксу, Караганду, Осакаровку и Астану. По расчётам армейского спортсмена, каждый день он будет пробегать 100 км.

    Финиш запланирован на 6 мая в Астане.

    «Марафон будет непростой. Моя задача – рассчитать силы и выполнить поставленную задачу. Главное, что в меня верят, я постараюсь оправдать надежды наставников и сослуживцев», – пояснил спортсмен.

    Забег будет фиксироваться представителями Книги рекордов Казахстана.

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