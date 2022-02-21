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500-килограммовую авиабомбу обнаружили в Жамбылской области

21 Февраля 2022 21:00
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500-килограммовую авиабомбу обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Правоохранительные органы Жамбылской области выясняют, как в песчаной зоне недалеко от Тараза оказалась авиационная бомба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на официальную страницу департамента полиции в социальных сетях поступило сообщение от жителя Байзакского района о найденном в песках подозрительном предмете.

Сотрудники пресс-службы незамедлительно отреагировали на сообщение и передали его коллегам в Байзакский районный отдел полиции.

«Полицейские прибыли на место и обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд. После чего вызвали на место саперов департамента полиции, пожарных и спасателей департамента ЧС», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500-килограммовая, 2,5-метровая авиационная бомба «ФАБ 500м-62» 1962 года выпуска, которая в любую минуту может детонировать на расстояние до 200 метров.

Бомбу погрузили на специальную военную технику для дальнейшего обезвреживания на полигоне.

Мужчину, сообщившего в полицию об опасной находке, представили на поощрение, отметили в правоохранительном ведомстве.


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#Жамбылская область   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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