500-килограммовую авиабомбу обнаружили в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Правоохранительные органы Жамбылской области выясняют, как в песчаной зоне недалеко от Тараза оказалась авиационная бомба, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на официальную страницу департамента полиции в социальных сетях поступило сообщение от жителя Байзакского района о найденном в песках подозрительном предмете.
Сотрудники пресс-службы незамедлительно отреагировали на сообщение и передали его коллегам в Байзакский районный отдел полиции.
«Полицейские прибыли на место и обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд. После чего вызвали на место саперов департамента полиции, пожарных и спасателей департамента ЧС», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Прибывшие саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500-килограммовая, 2,5-метровая авиационная бомба «ФАБ 500м-62» 1962 года выпуска, которая в любую минуту может детонировать на расстояние до 200 метров.
Бомбу погрузили на специальную военную технику для дальнейшего обезвреживания на полигоне.
Мужчину, сообщившего в полицию об опасной находке, представили на поощрение, отметили в правоохранительном ведомстве.
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