500 кг мертвого карася выбросило на берег озера в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На озере Косколь Малый Айыртауского района зафиксировали замор рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, на северо-западном берегу озера произошел локальный выброс 500 кг погибшей рыбы. Специалисты ведомства отобрали пробы воды. Тушки мертвой рыбы направили в ветеринарную лабораторию. Там проведут анализы, чтобы установить причину гибели карася. Арендатор озера должен собрать и утилизировать тушки.

На озеро выезжали вместе с сотрудниками департамента экологии специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, акимата Антоновского сельского округа и ветстанции Айыртауского района.

В августе в регионе уже регистрировали замор карася в озере Шаглытениз в Тайыншинском районе. У водоема датчики зафиксировали превышение концентрации сероводорода. Окончательную причину гибели рыбы установит межведомственная комиссия. В мае замор рыбы произошел в озере Питное района М. Жумабаева. Тогда причиной гибели 500 кг карася стал выброс сероводорода.