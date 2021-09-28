500 иностранных авто до сих пор находятся на территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала введения чрезвычайного положения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции по настоящее время ввезено 4 708 иностранных транспортных средств, из них 500 транспортных средств до сих пор находятся на территории Республики Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2020 года за №47 (далее - Решение), принято в рамках мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции (2019-nCOV), а также в связи с невозможностью физическими лицами свободно перемещаться через государственные границы государств. Решением предусмотрено продление сроков временного ввоза для физических лиц, осуществивших временный ввоз иностранных транспортных средств (за исключением транспортных средств стран Евразийского экономического союза), до 30 сентября 2021 года.

«Необходимо учесть, что граждане Казахстана могут перемещаться по территории Евразийского экономического союза по доверенности на транспортных средствах Республики Беларусь и Российской Федерации без учета сроков временного ввоза. Транспортными средствами, ввезенными из Республики Армения и Киргизской Республики (данные категории средств не относятся к иностранным), казахстанцы не имеют право управлять по доверенности», - пояснили в Комитете.

Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза транспортного средства, а также иностранные граждане могут вывести данные средства с помощью перевозчиков, в случае невозможности самому осуществить вывоз.

Проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении данных транспортных средств будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза.

Вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории Евразийского экономического союза. Поскольку требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран Евразийского экономического союза (РБ, РФ, КР, РК и РА).

С марта 2020 года (с начала введения чрезвычайного положения в стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCOV)) по настоящее время зарегистрировано 4 708 иностранных транспортных средств, из них на контроле находится 500 транспортных средства в Республике Казахстан.

Справочно: ввезенные транспортные средства следующих государств: Азербайджан, Афганистан, Босния и Герцеговина, Германия, Грузия, Исландия, Испания, Литва, Молдова, Польша, Словения, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина и Франция.

«При выявлении нарушения, данные транспортные средства будут размещаться на штраф стоянку для проведения необходимых мер в отношении физического лица. В рамках действующего законодательства Евразийского экономического союза после истечения сроков временного ввоза у физического лица возникают обязанности в уплате таможенных платежей. Платежи будут рассчитываться сотрудниками территориальных органов государственных доходов», - предупредили в КГД.