+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 35 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

500 флажков раздали волонтеры в Петропавловске

4 Июня 2020 16:45
Поделиться:
500 флажков раздали волонтеры в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На улицах Петропавловска волонтеры раздавали флажки всем жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель молодежного ресурсного центра города Петропавловска Азат Мухамеджанов рассказал, что акцию организовали в честь Дня государственных символов.

«Наши ребята – патриоты страны – вышли на улицы, чтобы рассказать людям о празднике. 20 волонтеров раздают флажки на разных улицах города», - сказал А.Мухамеджанов.

Один из волонтеров – боец отряда «Жасыл ел» Валерия Сивашенко.

«Праздник государственных символов имеет важное значение для нашей страны. Мы, бойцы «Жасыл ел», решили поздравить жителей нашей области с праздником и раздать флажки. Люди относятся очень патриотично, с удовольствием берут флажки, благодарят», - сказал волонтер.

Всего волонтеры раздали более 500 флажков.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив