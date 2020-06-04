500 флажков раздали волонтеры в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На улицах Петропавловска волонтеры раздавали флажки всем жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель молодежного ресурсного центра города Петропавловска Азат Мухамеджанов рассказал, что акцию организовали в честь Дня государственных символов.

«Наши ребята – патриоты страны – вышли на улицы, чтобы рассказать людям о празднике. 20 волонтеров раздают флажки на разных улицах города», - сказал А.Мухамеджанов.

Один из волонтеров – боец отряда «Жасыл ел» Валерия Сивашенко.

«Праздник государственных символов имеет важное значение для нашей страны. Мы, бойцы «Жасыл ел», решили поздравить жителей нашей области с праздником и раздать флажки. Люди относятся очень патриотично, с удовольствием берут флажки, благодарят», - сказал волонтер.

Всего волонтеры раздали более 500 флажков.