500 флажков раздали волонтеры в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На улицах Петропавловска волонтеры раздавали флажки всем жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель молодежного ресурсного центра города Петропавловска Азат Мухамеджанов рассказал, что акцию организовали в честь Дня государственных символов.
«Наши ребята – патриоты страны – вышли на улицы, чтобы рассказать людям о празднике. 20 волонтеров раздают флажки на разных улицах города», - сказал А.Мухамеджанов.
Один из волонтеров – боец отряда «Жасыл ел» Валерия Сивашенко.
«Праздник государственных символов имеет важное значение для нашей страны. Мы, бойцы «Жасыл ел», решили поздравить жителей нашей области с праздником и раздать флажки. Люди относятся очень патриотично, с удовольствием берут флажки, благодарят», - сказал волонтер.
Всего волонтеры раздали более 500 флажков.
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