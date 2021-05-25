500 дубов и 1000 кустов сирени посадили у театра «Астана Опера»
«Как известно, дуб является символом долголетия. Ведь для дуба 300-400 лет считается молодым возрастом. А сирень для многих – это символ весны, молодости, обновления. Саженцы олицетворяют собой нашу молодую красивую столицу, которая строится на века. Желаю, чтобы молодые саженцы прижились и стали частью молодой столицы, олицетворением благополучия и созидания», - отметила директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель попечительского совета «Астана Опера» Дарига Назарбаева в о время посадки саженцев.
Вместе с артистами театра дубы и сирень сажали министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова , аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов , члены попечительского совета «Астана Опера» - председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев , председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич .
«Высаженный сегодня вид дуба подходит нашим климатическим условиям. Сирень достаточно распространена у нас в регионе. Поэтому мы надеемся, что саженцы примутся и будут радовать жителей столицы и гостей города», - отметил директор театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров .
Участники посадки деревьев и кустарников выразили пожелание, чтобы казахстанцы также присоединились к благоустройству и озеленению населенных пунктов.