500 дубов и 1000 кустов сирени посадили у театра «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В посадке деревьев приняли участие артисты труппы театра, члены попечительского совета «Астана Опера», жители Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

«Как известно, дуб является символом долголетия. Ведь для дуба 300-400 лет считается молодым возрастом. А сирень для многих – это символ весны, молодости, обновления. Саженцы олицетворяют собой нашу молодую красивую столицу, которая строится на века. Желаю, чтобы молодые саженцы прижились и стали частью молодой столицы, олицетворением благополучия и созидания», - отметила директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель попечительского совета «Астана Опера» Дарига Назарбаева в о время посадки саженцев.

Вместе с артистами театра дубы и сирень сажали министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова , аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов , члены попечительского совета «Астана Опера» - председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев , председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич .

«Высаженный сегодня вид дуба подходит нашим климатическим условиям. Сирень достаточно распространена у нас в регионе. Поэтому мы надеемся, что саженцы примутся и будут радовать жителей столицы и гостей города», - отметил директор театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров .

Участники посадки деревьев и кустарников выразили пожелание, чтобы казахстанцы также присоединились к благоустройству и озеленению населенных пунктов.