500 домов остаются в зоне возможного подтопления в Атбасарском районе

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - В Атбасарском районе Акмолинской области проведены работы в девяти населенных пунктах: город Атбасар, села Самарка, А.Курманова, Полтавка, Покровка, Борисовка, Новосельское, Садовое, Шуйское, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы ДЧС Акмолинской области, всего по Атбасарскому району с 11 по 14 марта были проведены взрывные работы на 15 участках общей площадью 2805 кв. м. Взорвано 187 кг взрывчатых материалов.

«На сегодняшний день взрывные работы уже начались, сейчас идут взрывные работы на реке Жабай города Атбасара. По сравнению с прошлым годом в этом году снега намного больше: если в прошлом году снежный покров достигал порядка 25-30 см, то в этом году выше 40 см», – проинформировал аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

В зоне возможного подтопления остаются 502 жилых дома, из них в городе Атбасаре – 269 домов и в сельских населенных пунктах - 233 дома. Завершается строительство двух стоквартирных домов в городе Атбасаре для жителей вышеуказанных домов, подпадающих в зону подтопления.

Местными исполнительными органами был проведен подворный обход с уточнением проживания в зонах возможного подтопления населения, имеющейся живности для возможности в дальнейшем проведения эвакуационных мероприятий.

«По опыту предыдущих лет в зону возможного подтопления попадают 16 населенных пунктов района с общей численностью населения – 2000 человек, в связи с этим, вывоз снега в первую очередь проводится в этих населенных пунктах», - добавили в ведомстве.

В случае необходимости на ликвидацию ЧС весеннего периода в Атбасарском районе будут привлечены 373 человека, 129 единиц инженерной, водооткачивающей и эвакуационной спецтехники, 16 мотопомп и 6 плавсредств. Силы ДЧС Акмолинской области – 64 человека, 14 единиц техники, 3 плавсредства и 8 мотопомп.