500 человек выявили в столичном заведении одновременно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За сутки мониторинговые группы выявили нарушения карантина в 12 заведениях столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Столичные мониторинговые группы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Несмотря на многочисленные предупреждения, привлечение к ответственности, в заведениях города все еще нарушают карантинные ограничения, подвергая опасности здоровье посетителей и персонала.

За прошедшие сутки, 11 сентября мониторинговые группы выявили нарушения карантина в 12 заведениях столицы.

Больше всего нарушителей зафиксировано в районе Есиль – 6 объектов. В галерее баров «Zima» на момент проверки находилось около 500 человек, что недопустимо в условиях карантина. Режим работы не соблюдался в гриль-баре «Cabera», баре «Панаехали», кафе «Khan El-Khalili», ресто-баре «Мята Platinum Nursaya», баре «Tequila».

В список нарушителей района Алматы попали кафе «Киш Миш», компьютерный клуб «Tema», атмосферный бар «Панаехали» и караоке-бар «Что Будет Дальше».

Карантинные ограничения игнорировали в ресторанах «Амарин» и «Шашлыкофф», расположенных в Сарыаркинском районе.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.