500 человек приняли участие в марафоне Saryarqa Run в Астане

В Астане состоялся массовый забег Saryarqa Run, приуроченный к празднованию Дня Конституции Республики Казахстан. В забеге приняли участие 500 человек, отобранных из числа зарегистрировавшихся в первые часы после открытия регистрации. передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

Забег был открыт для граждан старше 16 лет и отличался отсутствием регистрационного взноса.

— Поздравляю всех казахстанцев с Днём Конституции! Мы рады, что марафон «Saryarqa Run» собрал так много участников, готовых преодолеть 5-километровую дистанцию. Это событие стало символом не только физической выносливости, но и единства, патриотизма и силы духа. Первый участник финишировал за 15 минут, последний — за 40 минут. Мы вдохновлены растущим интересом к таким мероприятиям и будем продолжать развивать спортивные традиции. Ждём всех любителей спорта на нашем традиционном забеге «Koktal Run», который пройдет в районе Сарыарка», — отметил руководитель отдела социальной сферы аппарата акима района Сарыарка Адиль Капсалямов.

Среди участников забега особенно выделился 64-летний Талапнур Байзак, который преодолел дистанцию за 27 минут, опередив многих молодых спортсменов. Победители были награждены в нескольких возрастных категориях и вручены медали, дипломы и ценные призы.



Результаты:



Мужчины 16-49 лет:

1. Ахим Еркебай — 15:23 минут

2. Куаныш Бекенов

3. Архат Калдыбек



Женщины 16-49 лет:

1. Диана Ержанова

2. Гульмира Газизкызы

3. Алия Асылбекова



Мужчины 50 лет и старше:

1. Мендыбай Алимгазинов

2. Алекс Амиот

3. Ержан Жиекбаев



Женщины 50 лет и старше:

1. Динара Шаймерденова

2. Насипа Шынбаева

3. Ботагоз Акжигитова

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны