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    16:36, 31 Август 2024 | GMT +6

    500 человек приняли участие в марафоне Saryarqa Run в Астане

    марафон, Астана
    Фото: акимат Астаны

    В Астане состоялся массовый забег Saryarqa Run, приуроченный к празднованию Дня Конституции Республики Казахстан. В забеге приняли участие 500 человек, отобранных из числа зарегистрировавшихся в первые часы после открытия регистрации. передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Забег был открыт для граждан старше 16 лет и отличался отсутствием регистрационного взноса.

    — Поздравляю всех казахстанцев с Днём Конституции! Мы рады, что марафон «Saryarqa Run» собрал так много участников, готовых преодолеть 5-километровую дистанцию. Это событие стало символом не только физической выносливости, но и единства, патриотизма и силы духа. Первый участник финишировал за 15 минут, последний — за 40 минут. Мы вдохновлены растущим интересом к таким мероприятиям и будем продолжать развивать спортивные традиции. Ждём всех любителей спорта на нашем традиционном забеге «Koktal Run», который пройдет в районе Сарыарка», — отметил руководитель отдела социальной сферы аппарата акима района Сарыарка Адиль Капсалямов. 

    Среди участников забега особенно выделился 64-летний Талапнур Байзак, который преодолел дистанцию за 27 минут, опередив многих молодых спортсменов. Победители были награждены в нескольких возрастных категориях и вручены медали, дипломы и ценные призы. 

    Результаты:

    Мужчины 16-49 лет:
    1. Ахим Еркебай — 15:23 минут
    2. Куаныш Бекенов
    3. Архат Калдыбек

    Женщины 16-49 лет:
    1. Диана Ержанова
    2. Гульмира Газизкызы
    3. Алия Асылбекова

    Мужчины 50 лет и старше:
    1. Мендыбай Алимгазинов
    2. Алекс Амиот
    3. Ержан Жиекбаев

    Женщины 50 лет и старше:
    1. Динара Шаймерденова
    2. Насипа Шынбаева
    3. Ботагоз Акжигитова

    марафон, Астана
    Фото: акимат Астаны
    марафон, Астана
    Фото: акимат Астаны
    500 человек приняли участие в марафоне Saryarqa Run в Астане
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана День Конституции Астана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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