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    17:00, 04 Июль 2021 | GMT +6

    500 человек находились в столичном клубе во время карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные заведения, несмотря на предупреждения, привлечение к адмответственности, продолжают игнорировать режим карантина, принимая десятки, а то и сотни посетителей одновременно, проводя тои и т.д. Их действия негативно сказываются на эпидситуации в городе и влекут к росту заболеваемости КВИ среди населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Мониторинговые группы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме. За прошлые сутки, 3 июля, они привлекли к адмответственности 8 субъектов предпринимательства.

    В клубе «BHB», что в Есильском районе, на момент проверки находилось 500 посетителей, к тому же заведение работало после установленного времени. Режим работы нарушил и караоке-клуб «Bao bao».

    В районе Сарыарка после полуночи функционировали кафе «Ретро», игровой компьютерный клуб «Respawn». Также в неустановленное время продолжали работать столовая «Ас» и PS4 игровой клуб «Elclasico», где, к слову, ночью находилось 5 несовершеннолетних. К тому же в заведениях не соблюдали ограничения по количеству посетителей.

    В одном из коттеджей, расположенных в Алматинском районе, проводили свадьбу, несмотря на то, что в нынешних условиях проводить тои строго запрещено в целях безопасности.

    К административной ответственности также привлекли салон красоты «Сhocolate» в районе Байконыр за нарушение режима работы.

    Все собранные материалы переданы в управление санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, что столица до сих пор находится в «красной» зоне. Эпидситуация остается нестабильной, заболеваемость коронавирусом растет. Жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать все саннормы, ограничительные меры.


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