500 автомобилей с неоплаченными штрафами выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С начала года на территории города Атырау сотрудники патрульной полиции выявили 499 иностранных автомобилей с неоплаченными штрафами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из выявленных автомобилей 293 авто из России, 102 – из Армении, 12 – из Узбекистана, 5 – из Абхазии, 29 – из Беларуси, 7 – из Азербайджана и 21 – из Грузии. Выявленные машины были припаркованы на специальной стоянке. С владельцев транспортных средств взысканы штрафы на сумму почти 6,5 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Полицейские просят жителей города Атырау своевременно оплатить наложенные штрафы и сдать оплаченные квитанции в отдел административной полиции управления полиции города Атырау.