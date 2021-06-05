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    20:39, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    500 автомобилей с неоплаченными штрафами выявили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С начала года на территории города Атырау сотрудники патрульной полиции выявили 499 иностранных автомобилей с неоплаченными штрафами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из выявленных автомобилей 293 авто из России, 102 – из Армении, 12 – из Узбекистана, 5 – из Абхазии, 29 – из Беларуси, 7 – из Азербайджана и 21 – из Грузии. Выявленные машины были припаркованы на специальной стоянке. С владельцев транспортных средств взысканы штрафы на сумму почти 6,5 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Полицейские просят жителей города Атырау своевременно оплатить наложенные штрафы и сдать оплаченные квитанции в отдел административной полиции управления полиции города Атырау.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Транспорт
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