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50 зонтов от солнца: в акимате Актюбинской области объяснили госзакупку

8 Ноября 2021 15:18
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50 зонтов от солнца: в акимате Актюбинской области объяснили госзакупку

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате Актюбинской области сегодня объяснили для каких целей по госзакупкам были приобретены 50 черных зонтов от солнца. Этот вопрос был 4 ноября задан журналистами акиму области Ондасыну Уразалину на брифинге по итогам развития региона в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Зонты были закуплены в июле в количестве 50 штук на сумму 195 570 тенге. Однако для чего они были куплены было неизвестно. Данный вопрос также вызвал бурю обсуждений в соцсетях.

Госзакупку разъяснил сегодня журналистам исполняющий обязанности руководителя управления делами акимата Актюбинской области Мейрам Ауелбеков.

По его словам, зонты были закуплены в этом году для официальных делегаций.

« Зонты мы купили в этом году. На основании заявки. Закупка была способом запроса ценовых предложений на 428 571.60 тенге на приобретение мужских зонтов в количестве 50 штук. По итогам закупки и с учетом скидки был заключе н договор на 195 570 тенге с ИП «Мулдаева» и ИП « ТАМI « . Данная закупка была необходима для перспективы встреч официальных делегаций, внутренних и международных, на предстоящие три года « , - сказал М. Ауелбеков.

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#Актюбинская область   #Акимат   #Регионы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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