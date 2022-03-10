50 заявлений о пропаже людей поступило в полицию СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области с начала года приняли 50 заявлений о пропаже людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, почти всех разыскали, в течение дежурных суток установили местонахождение 47 человек.

При поступлении заявления полицейские оперативно предпринимают меры к розыску. Ориентировки на без вести пропавших направляются всем подразделениям и службам.

Сейчас стражи порядка работают над установлением местонахождения 33-летнего Александра Капелюка. Он пропал ночью 6-го марта. Житель Есильского района направлялся из села Покровки домой в село Александровку.

Приметы: рост около 170 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в черную куртку, серые джинсы, черную вязаную шапку.

Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить на номер 102.

«Есть случаи, когда люди уезжают в другие регионы в поисках работы, не сообщая о своих планах близким и родственникам. Кто-то увлекается алкоголем и проводит время со знакомыми, причиняя немало тревог близким. Иногда родственники пытаются найти потерявшихся самостоятельно, при отсутствии результатов обращаются в полицию», — сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.