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    21:31, 09 Март 2022 | GMT +6

    50 заявлений о пропаже людей поступило в полицию СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области с начала года приняли 50 заявлений о пропаже людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, почти всех разыскали, в течение дежурных суток установили местонахождение 47 человек.

    При поступлении заявления полицейские оперативно предпринимают меры к розыску. Ориентировки на без вести пропавших направляются всем подразделениям и службам.

    Сейчас стражи порядка работают над установлением местонахождения 33-летнего Александра Капелюка. Он пропал ночью 6-го марта. Житель Есильского района направлялся из села Покровки домой в село Александровку.

    Приметы: рост около 170 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в черную куртку, серые джинсы, черную вязаную шапку.

    Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить на номер 102.

    «Есть случаи, когда люди уезжают в другие регионы в поисках работы, не сообщая о своих планах близким и родственникам. Кто-то увлекается алкоголем и проводит время со знакомыми, причиняя немало тревог близким. Иногда родственники пытаются найти потерявшихся самостоятельно, при отсутствии результатов обращаются в полицию», — сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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