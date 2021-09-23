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    05:19, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    50-й сезон Жезказганского театра имени Кожамкулова открылся форумом-фестивалем

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – С 21 по 24 сентября в Жезказганском казахском музыкально-драматическом театре проходит Международный форум-фестиваль имени Ж. Хаджиева, посвященный 125-летию народного артиста КазССР, Героя Социалистического труда Серали Кожамкулова. Этим мероприятием театр открыл 50-й творческий сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Двадцать второго сентября открылась выставка «Қазақ сахнасының ірі тұлғасы», на которой были представлены уникальные фотографии из творческой биографии Серали Кожамкулова, его личные вещи и сценические костюмы. Затем прошел показ спектакля Ирана-Ғайыпа «Мен ішпеген у бар ма?».

    На форуме-фестивале также проведут мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству, сценическому движению и речи для молодых актеров. В них примет участие молодежь из театров Костаная, Шымкента, Кокшетау, Кызылорды, Усть-Каменогорска, Караганды и Жезказгана.

    В качестве экспертов и спикеров на форуме выступят известные актеры театров и кино, режиссеры, искусствоведы и театроведы.




    Теги:
    Культура Карагандинская область
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