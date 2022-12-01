50 военнослужащих покончили жизнь самоубийством за два года - сенатор

1 Декабря 2022, 14:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Усилить работу по сохранению жизни и здоровья военнослужащих призвала депутат Сената Дана Нуржигит. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к Премьер-Министру РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, за последние два года скончались 237 военнослужащих, из них 89 умерли от болезней, 62 – в результате ДТП, а 50 – покончили жизнь самоубийством.

Сенатор заявила, что для улучшения ситуации важно проводить наблюдение за психологическим состоянием не только призывников, но и подростков.

«Мы считаем, что здоровье, психика, психология мальчиков в возрасте 13-14 лет должны находиться под постоянным наблюдением. Желательно, чтобы перед призывной комиссией был собран весь психофизический портрет ребенка, вся информация была собрана в специальной электронной книжке. В настоящее время из-за отсутствия упомянутого выше специального документа в армию приходят нездоровые юноши, чтобы заполнить обязательную квоту», - сказала Дана Нуржигит, озвучивая свой запрос на пленарном заседании Сената.

Сенатор отметила важность поднятия статуса военнослужащих в обществе и об улучшении их благосостояния. По ее словам, накопилось много вопросов, которые требуют своего решения.

«Заработная плата солдата первого года службы по контракту в рядах Вооруженных сил составляет 69-78 тысяч тенге. Когда повысилась заработная плата врачей Казахстана, военные врачи страны оказались вне этого повышения, и сегодня их заработная плата составляет 200 тысяч тенге. С 2021 года в рамках программы «Отбасы банк» увеличен первоначальный взнос с 5 % до 20 %. Ну а как молодой военный специалист, у которого военная зарплата не превышает 100 тысяч, будет платить первые 20 %? После этого, что можно сказать о статусе военного в обществе?» - возмутилась депутат.

Дана Нуржигит озвучила ряд предложений, направленных на усиление межведомственного взаимодействия в вопросах сохранения и контроля за состоянием здоровья допризывников и призывников, создание электронного регистра их здоровья и по повышению благосостояния военнослужащих.