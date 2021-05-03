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    17:08, 03 Май 2021 | GMT +6

    50 улиц приведут в порядок в частном секторе  Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске начали приводить в порядок улицы частного сектора и подъездные пути к дачным обществам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, грейдирование проведут по 50-ти улицам, расположенным в Рабочем поселке, микрорайонах «Береке» и «Жас оркен» и поселке Солнечный.

    В то же время подрядные организации за свой счет начали исправлять нарушения при засыпке грунтовых дорог. Специалисты отдела провели комплексное обследование и выявили ряд нарушений. В том числе ямы и отсутствие щебеночного покрытия на улицах Чайкина, Калюжной, Петрова, Иртышской, Гуденко, Молодогвардейцев, Морозова, Минской, Целинной, Кошевого, Заречной-1, Тан-Шолпан, Дульского, Ауэзова, Добролюбова, Рижской, Крылова, Ломоносова, Новицкого и Софронова.

    Подрядчикам направили уведомления. Исправить нарушения они должны в течение месяца.


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