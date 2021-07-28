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50 тысяч кустов конопли уничтожили в Атырауской области
28 Июля 2021 15:45
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области пограничники сожгли 50 тысяч кустов конопли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сотрудниками департамента пограничной службы по Атырауской области в Курмангазинском районе, на территории Сафонского сельского округа было выявлено три гектара выращенной конопли. Всего на поле насчитали около 50 тысяч кустов этого растения, содержащего наркотические вещества. При помощи местных жителей конопля была собрана и сожжена», - рассказал пресс-секретарь Атырауского областного департамента пограничной службы Омирбат Айталы.
Всего в Курмангазинском районе Атырауской области в этом году зарегистрировано шесть преступлений, связанных со сбытом наркотических средств.
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